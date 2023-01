Messina Denaro | l’arresto del “latitante n 1” sulla stampa Usa

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 16 gennaio 2023) La cattura di Matteo, questa mattina a Palermo, ha trovato ampio spazio ancheamericana. "Boss mafioso arrestato in Italia dopo essere sfuggito alla cattura per 30 anni", titola il New York Times, che ricorda come il boss, condannato in contumacia per l'omicidio nel 1992 di due pubblici ministeri e altri reati, è stato arrestato in una clinica siciliana". Il Washington post ricorda da parte sua che "era nella lista dei più ricercati d'Italia dall'inizio degli anni '90 ed è accusato di essere il capo dell'organizzazione criminale Cosa Nostra". "Era stato condannato per dozzine di omicidi in contumacia e rischia più ergastoli, si legge, nell'articolo del Wp dal titolo "Il boss mafioso più ricercato d'Italia arrestato dopo 30 anni di latitanza". ...