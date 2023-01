Messina Denaro | la vita e i segreti di “Madre natura” | il ruolo nelle stragi | il patrimonio miliardario | i rapporti con la politica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Non lo vede nessuno. In mezzo alla folla che da via della Stamperia scorre in direzione della fontana di Trevi nessuno può accorgersi di quel giovane magro e distinto. Indossa una camicia su misura, i pantaloni Versace, al collo ha un foulard di marca: un turista come gli altri, in uno dei luoghi più frequentati del mondo. Quello, però, non è un turista e non è lì per una gita. È quasi all’incrocio con via del Lavatore quando dà un’occhiata all’orologio che porta al polso, un Rolex Daytona d’oro e d’acciaio: l’appuntamento era per le 15, ma lui è un po’ in anticipo. Si guarda intorno, osserva le vetrine degli esclusivi negozi di abbigliamento, quindi si ferma davanti alla fontana più famosa d’Italia: fissa l’acqua che sgorga dalle rocce sotto al carro della statua del dio Oceano, probabilmente si fruga in tasca alla ricerca di qualche moneta da gettare nella piscina, come da ...