Messina Denaro | la testimonianza | “Ho fatto la chemio con lui | dava il numero alle mie amiche”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Faceva lacon me ogni lunedì. Stavamo anche nella stessa stanza, era una persona gentile, molto gentile”. Così una donna, in un video di Tv2000 anticipato stasera dal Tg2000, racconta di aver condiviso le sedute diterapia con Matteoall’interno della clinica privata ‘La Maddalena’ di Palermo in cui stamattina il boss mafioso è stato catturato dai carabinieri del Ros. Nel video, che sarà trasmesso integralmente dal programma ‘Siamo noi’ domani15.15, le parole della paziente: “Ci sono anche mieche hanno il suodi telefono. Lui manmessaggi a tutti. Ha scambiato messaggi con una mia amica fino a questa mattina. Lei è ora sotto shock a casa “. “Veniva chiamato Andrea”, prosegue la ...

Di Karola Sicali - 16/01/2023 Finisce dopo 30 anni la latitanza di Matteo, ovvero uno degli uomini più importanti di Cosa Nostra. Sembrava esser sparito nel nulla Matteo, non si sapeva nulla di lui da ben 30 anni e la sua vita da latitante ...Alle 13.40 del 16 gennaio 2023 nell'elenco dei latitanti più pericolosi e ricercati c'è ancora l'immagine di un giovane Matteo, catturato qualche ora prima a Palermo nella clinica La Maddalena, a Palermo. Tra poco verrà eliminata, cestinata, e in quell'ormai breve guida ai fuggitivi delle mafie resteranno ... Arrestato il boss Matteo Messina Denaro, De Lucia: 'Parte della borgesia lo ha aiutato' - Cronaca “Ci stanno dicendo che loro, che erano al governo prima, sapevano dove si trovava ma non sono andati a prenderlo Oggi c’è un governo di ...Un ragazzo si trovava davanti alla clinica 'La Maddalena' di Palermo quando sono arrivati i Carabinieri per l'arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro.