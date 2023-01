Messina Denaro | la ‘strana’ intervista di Giletti che predisse arresto

Agenzia ANSA

18.03 Pm:"Condizioni compatibili con carcere" "non godeva di complicità dentro la clinica". Così il procuratore di Palermo,De Lucia Sul secondo soggetto arrestato in flagranza:"E' incensurato. I boss in situazioni delicate usano ...'Fondamentali le misure interdittive delle Prefetture' L'arresto di Matteoè una vittoria dello Stato e in qualche modo anche del governo Meloni 'Una straordinaria vittoria dello Stato e delle nostre istituzioni, magistratura e forze di polizia. Il contrasto ... Arrestato il boss Matteo Messina Denaro,la procura: 'Il suo stato di salute compatibile con il carcere' - Cronaca Continua l'ex procuratore: "Era uno dei boss mafiosi più potenti, legato agli eventi più tragici compiuti da Cosa Nostra" ...L'arresto del superlatitante Matteo Messina Denaro riporta alla mente uno degli omicidi più crudeli ordinati dal boss, nonché uno di quelli rimasti maggiormente nella ...