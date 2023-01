Messina Denaro | la rete che ha protetto la latitanza è ancora lì | ora chi ne gestirà gli interessi?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 gennaio 2023) C’è quasi un suono diverso nelle sirene che, da ore, risuonano per Palermo. Diverso da quelle del terribile 1992 e anche da quelle che accompagnarono l’arresto di Totò Riina in un altro gennaio. Diverso il suono, diversa Palermo, diversa sensazione. Non c’è angoscia e paura questa volta, nei commenti dentro i bar e nelle vie si coglie un senso quasi di normalità. Perché è normale, deve essere normale, che un capomafia con decine di ergastoli da scontare venga arrestato. Quello che normale non è sta nel fatto che siano stati necessari 30 lunghissimi anni per vederlo con le manette ai polsi. Il punto non è la dietrologia un po’ semplicistica sulle modalità dell’arresto. E nessuno può, neppure, stupirsi del luogo in cui l’arresto è avvenuto. I boss non lasciano quest’isola. Qui hanno il potere e ladi complicità e affari che resta indispensabile per mantenere ruolo e ...