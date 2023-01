Messina Denaro | la notizia dell’arresto – Video

Agenzia ANSA

Matteoera in cura da un anno nella clinica Maddalena di Palermo per un tumore . Si faceva chiamare Andrea Bonafede , nato il 23 ottobre del 1963. Quando è stato arrestato dagli uomini del ...È stato arrestato Matteo, boss della Mafia, di 60 anni, latitante da 30 anni e ricercato numero uno. L'uomo si trovava ... Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca Della vita privata di Matteo Messina Denaro, il boss mafioso arrestato questa mattina nella clinica privata Maddalena di Palermo, non si sa molto. Latitante per 30 anni, dal 1993, detto ’U siccu, ma a ...L'arresto di Matteo Messina Denaro ha stravolto i palinsesti televisivi e catalizzato giustamente l'attenzione di tutti i media verso la fine della trentennale latitanza ...