Messina Denaro | intercettazioni ma niente pentiti | ecco come l’hanno trovato

Leggi su open.online

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Una indagine tradizionale, basata prima di tutto sullee senza soffiate da parte di qualche pentito. Così si è arrivati alla cattura di Matteo, spiegano all’Ansa fonti di ambienti giudiziari palermitani. La stretta è partita tre mesi fa quando gli inquirenti hanno approfondito l’analisi delle conversazioni dei familiari del capomafia. Pur sapendo di essere da sempre sotto controllo, i parenti del boss si sarebbero lasciati andare a qualche battuta, soprattutto dopo che il padrino era stato gravemente malato, operato e ricoverato. Due le operazioni subite, una per un cancro al fegato, l’altra per il morbo di Crohn, in un caso in piena fase Covid. Da queste informazioni è nata la pista, visto che la centrale nazionale del ministero della Salute conserva tutti i dati sui malati oncologici. Le ...