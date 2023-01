Messina Denaro | Ingroia | “Arresto storico | se parla istituzioni tremano”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 16 gennaio 2023) (Adnkronos) – “È certamente unma non è la fine della mafia. Con la cattura di Matteoviene preso l’ultimo dei corleonesi, dunque con il suo, l’di un boss anche lui malato, si cristallizza, si fotografa il declino e la chiusura di una stagione terribile della storia della mafia, della storia del nostro Paese, la stagione delle stragi, la stagione del braccio di ferro dell’organizzazione mafiosa con lo Stato”. Così all’AdnKronos l’ex pm antimafia Antonio. “Non si può che esprimere soddisfazione, dunque, e congratularsi con magistrati e investigatori che hanno coordinato le indagini – osserva-, tenendo però saldi i piedi per terra perché non è stato arrestato il ‘capo dei capi’. ...