Messina denaro | in corso riunione tra Meloni | procuratore e investigatori

RaiNews

"Lo Stato c'è! Con l'arresto del super boss latitante Matteoè stato inferto un duro colpo alla mafia. Oggi siamo tutti più consapevoli del fatto che la giustizia non tarda ad arrivare ...Così la premier, Giorgia Meloni, commenta l'arresto di Matteo. 'All'indomani dell'anniversario dell'arresto di Totò Riina, un altro capo della criminalità organizzata viene assicurato ... Arrestato il boss mafioso Matteo Messina Denaro - L’avvocato della famiglia Di Matteo: Messina Denaro: “sarà giudicato dalla giustizia divina e da quella umana” - L’avvocato della famiglia Di Matteo: Messina Denaro: “sarà giudicato dalla giustizia divina e da La cabala che prevede il futuro per mezzo di numeri e di segni. Il boss di Castelvetrano arrestato trent’anni esatti dopo il capo dei capi Totò Riina, ammanettato trent’anni dopo la strage dei Georgof ...L’arresto di Matteo Messina Denaro all’indomani del trentennale del giorno in cui a finire in manette fu Totò Riina, suona come una ideale chiusura del cerchio nella lotta alla Mafia. Dopo la cattura ...