Messina Denaro | in clinica per la chemio I sanitari | Generoso | regalava olio

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Matteoandava spesso presso laMaddalena di Palermo per sottoporsi ai cicli diterapia e per le cure della sua malattia, un tumore. E’ venuto più volte negli ultimi due anni, sempre con il falso nome di Andrea Bonafede. Secondo quanto raccontano alcuni“era un uomo”. E ogni volta che andava portavao altre specialità contadine. L'articolo proviene da Il.it.

... era tra gli utenti che stamattina erano presenti alla clinica La Maddalena quando è scattato il blitz dei carabinieri con l'arresto di Matteo. Ecco la sua ...L'individuazione di eventuali 'fiancheggiatori' di Matteo"è oggetto di attività degli inquirenti, ma se alla fine è stato trovato vuol dire che c'è uno Stato che continuava a lavorare. Poi credo e spero che qualcosa di più possa uscire su chi ... Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca Così Giorgia Meloni, presidente del consiglio, al termine della sua visita alla Procura di Palermo per complimentarsi con magistrati e forze dell’ordine per l’arresto del boss mafioso Matteo Messina ...Il boss mafioso Matteo Messina Denaro è stato arrestato questa mattina dai carabinieri del Ros, dopo 30 anni di latitanza. Il successo che non rende inutile il sacrificio di tanti „servitori dello ...