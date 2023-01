Messina Denaro | il momento dell’arresto – Video

(Di lunedì 16 gennaio 2023) (Adnkronos) – I Carabinieri del Ros hanno arrestato Matteo. Il boss, latitante da 30 anni, si trovava nella clinica privata Maddalena di Palermo, dove era in cura per un tumore. La cattura è avvenuta a 30 anni esatti da quella di Riina. L'articolo proviene da Italia Sera.

Matteoera in cura da un anno nella clinica Maddalena di Palermo per un tumore . Si faceva chiamare Andrea Bonafede , nato il 23 ottobre del 1963. Quando è stato arrestato dagli uomini del ...È stato arrestato Matteo, boss della Mafia, di 60 anni, latitante da 30 anni e ricercato numero uno. L'uomo si trovava ... Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca L'arresto di Matteo Messina Denaro ha stravolto i palinsesti televisivi e catalizzato giustamente l'attenzione di tutti i media verso la fine della trentennale latitanza del boss di Cosa Nostra. E ...(Adnkronos) - I Carabinieri del Ros hanno arrestato Matteo Messina Denaro. Il boss, latitante da 30 anni, si trovava nella clinica privata Maddalena di Palermo, dove era in cura per un tumore.