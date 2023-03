(Di lunedì 16 gennaio 2023) I Carabinieri del Ros hanno arrestato Matteo. Il super latitante si trovava nella clinica privata Maddalena di, dove era in cura per un tumore. La cattura è avvenuta a 30 anni esatti da quella di Riina. All'uscita disi possono udire gli applausi di tanti palermitani. Arrestato il boss superlatitante Matteo, considerato il capo di Cosa Nostra

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : ?Fece bene Meloni ad andare a Palermo dopo la cattura di Messina Denaro ??Fece male Meloni a non andare a Ischia do… - HuffPostItalia : Arrestata Rosalia, la sorella del boss Messina Denaro: gestiva la cassa e i pizzini - petergomezblog : Arrestata Rosalia Messina Denaro, la sorella del boss. «Era lei che gestiva i suoi pizzini» - LaStampa : Messina Denaro, il momento dell'arresto a Palermo - AlBobbins : RT @elio_vito: ?Fece bene Meloni ad andare a Palermo dopo la cattura di Messina Denaro ??Fece male Meloni a non andare a Ischia dopo l’allu… -

Una Dinasty criminale quella dei, storica famiglia mafiosa di Castelvetrano che oggi con l'arresto di Rosalia, sorella dell'ex latitante Matteo perde un altro pezzo. In principio ...I carabinieri del Ros hanno arrestato, con l'accusa di associazione mafiosa, la sorella del boss Matteo, Rosalia. Secondo gli inquirenti, la donna avrebbe aiutato per anni il fratello a sottrarsi alla cattura e avrebbe gestito per suo conto la "cassa" della "famiglia" e la rete di ...I carabinieri del Ros hanno arrestato, con l'accusa di associazione mafiosa, la sorella del boss Matteo, Rosalia. L'inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Palermo. Secondo gli inquirenti - come riporta l'Ansa.it - la donna avrebbe aiutato per anni il fratello a sottrarsi alla ...

TRAPANI. I carabinieri del Ros hanno arrestato, con l'accusa di associazione mafiosa, la sorella del boss Matteo Messina Denaro, Rosalia. L'inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Palermo. Secon ...I carabinieri del Ros hanno arrestato Rosalia, detta Rosetta, sorella del boss Matteo Messina Denaro, Rosalia. L’accusa è quella di associazione mafiosa. Secondo la Procura di Palermo la donna avrebbe ...