Messina Denaro | i dubbi dall' intervista di Baiardo a Giletti | Che arrivi un regalino?

Agenzia ANSA

Matteo, boss mafioso catturato oggi a Palermo dopo 30 anni di latitanza aveva, come accade in genere per le figure affiliate ai diversi clan, diversi soprannomi. Tra i suoi c'era "Diabolik" , ...... Maurizio de Lucia, che avvalendosi dei carabinieri ha portato a termine l'indagine conclusasi con la cattura di Matteo. Il governo è pronto a metterci sopra il cappello , anche ... Arrestato il boss Matteo Messina Denaro, era in una clinica a Palermo - Cronaca L’ex calciatore di Juventus e Inter che ha scritto le indimenticabili notti magiche della nazionale azzurra ai mondiali 1990 si è trovato alla Clinica La Maddalena proprio mente le forze dell’ordine s ...L'arresto del boss Matteo Messina Denaro era stata anticipata mesi fa da Salvatore Baiardo: cosa aveva detto alle telecamere di Massimo Giletti ...