Messina Denaro | Gozi | ' congratulazioni a forze ordine per cattura'

Agenzia ANSA

'Una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia'. Cosi' il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta la notizia dell'arresto di Matteo. 'All'indomani dell'anniversario dell'arresto di Toto' Riina, un altro capo della criminalita' organizzata viene assicurato alla giustizia. I miei piu' vivi ringraziamenti, assieme a ...I carabinieri del Gis erano già alla clinica Maddalena dove, da un anno,si sottoponeva alla chemioterapia. Il boss, che aveva in programma dopo l'accettazione fatta con un documento ... Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca Matteo Messina Denaro era in cura da un anno a 'La Maddalena' clinica di eccellenza in e sottoposto a cure per un tumore.Il boss Messina Denaro un anno fa era stato operato alla clinica Maddalena e da allora stava facendo delle terapie in day hospital nella clinica privata, una delle più note di Palermo. Nel documento f ...