' Messina Denaro faceva le chemio con me | le mie amiche hanno il suo numero' | testimonianza choc dalla clinica

(Di lunedì 16 gennaio 2023) 'lacon me ogni lunedì. Stavamo anche nella stessa stanza, era una persona gentile, molto gentile'. Così una donna, in un video di Tv2000 anticipato stasera dal Tg2000, racconta di aver ...

Agenzia ANSA

Come si è arrivati alla cattura di MatteoTutti i dettagli emersi nella conferenza stampa del procuratore di Palermo e dei Ros, la ricostruzione di 30 anni di latitanza, i retroscena sulla ricerca del super boss e sull'arresto,...Oggi a Metropolis commenta le immagini della cattura del boss mafioso Matteodopo 30 anni di latitanza: 'La mia paura è vedere tra pochi anni liberi i fratelli Graviano, come predetto ... L'arresto del boss Matteo Messina Denaro. Blitz dei Ros, seguito il metodo Dalla Chiesa - Cronaca Questo il racconto dell'ex bomber Totò Schillaci che all'arresto del super boss Matteo Messina Denaro ha assistito in diretta. Leggi anche > Matteo Messina Denaro, come è stato preso. L'operazione dei ...Di Giovanni Bianconi L’ultimo messaggio intercettato: non vengo alla ferrovia, c’è troppo movimento. Tra i… Leggi ...