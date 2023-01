Messina Denaro | ecco i latitanti più pericolosi dopo il boss

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Con la cattura di Matteofinisce la latitanza durata 30 anni dell’uomo più ricercato d’Italia. Dal sito del ministero degli Interni, tra i criminali piùc’è Giovanni Motisi, ricercato dal 1998 per omicidio, dal 2001 per associazione mafiosa e dal 2002 per strage. Considerato il latitante più pericolosoMatteo, si ritiene fosse stato coinvolto nella pianificazione dell’attentato che uccise il generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Segue Attilio Cubeddu, ricercato dal 1997 per non essere rientrato nel carcere di Badu e Carros (provincia di Nuoro) dove stava scontando 30 anni di reclusione dal 1984 per sequestro di persona, omicidio e lesioni gravissime. Cubeddu era infatti coinvolto nei sequestri Rangoni Machiavelli e Bauer in Emilia-Romagna ...