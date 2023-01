Messina Denaro e la latitanza record di 30 anni | chi è

(Di lunedì 16 gennaio 2023) (Adnkronos) – Matteoè stato arrestato dopo unadi 30. E la cattura del boss mafioso è arrivata a 30esatti dall’arresto di Toto Riina, preso il 15 gennaio 1993. Unaquella di Matteo. Trent’trascorsi sotto traccia prima dell’arresto di oggi da parte dei carabinieri del Ros in una clinica privata di Palermo dove si era recato per effettuare alcune terapie. L’ex Primula rossa, indicato dall’Europol nel 2016 tra i latitanti più pericolosi d’Europa, dopo l’arresto di Totò Riina e Bernardo Provenzano, era ritenuto capo di Cosa nostra, ultimo grande latitante di mafia. Figlio del capomafia di Castelvetrano, Francesco...

... Teo Luzi, per esprimere le sue congratulazioni per l'arresto di Matteo, realizzato in stretto raccordo con la magistratura.A commentare l'arresto di Matteoè, all'Adnkronos, il generale Mario Mori ai vertici dei carabinieri del Ros quando venne arrestato il boss Totò Riina. "Totò Riina da me è stato ... Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca PALERMO - È stato arrestato all'interno della clinica privata La Maddalena di Palermo, dove era in cura da oltre un anno: finisce oggi, lunedì 16 gennaio, ...La biografia e il patrimonio di Matteo Messina Denaro, il boss mafioso numero uno di Casa Nostra che è stato arrestato dopo 30 anni di latitanza.