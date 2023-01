Messina Denaro e la latitanza record di 30 anni | chi è

(Di lunedì 16 gennaio 2023) (Adnkronos) – Matteoè stato arrestato dopo unadi 30. E la cattura del boss mafioso è arrivata a 30esatti dall’arresto di Toto Riina, preso il 15 gennaio 1993. Unaquella di Matteo. Trent’trascorsi sotto traccia prima dell’arresto di oggi da parte dei carabinieri del Ros in una clinica privata di Palermo dove si era recato per effettuare alcune terapie. L’ex Primula rossa, indicato dall’Europol nel 2016 tra i latitanti più pericolosi d’Europa, dopo l’arresto di Totò Riina e Bernardo Provenzano, era ritenuto capo di Cosa nostra, ultimo grande latitante di mafia. Figlio del capomafia di Castelvetrano, Francesco...

Agenzia ANSA

Matteoera in cura da un anno nella clinica Maddalena di Palermo per un tumore . Si faceva chiamare Andrea Bonafede , nato il 23 ottobre del 1963. Quando è stato arrestato dagli uomini del ...È stato arrestato Matteo, boss della Mafia, di 60 anni, latitante da 30 anni e ricercato numero uno. L'uomo si trovava ... Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca Matteo Messina Denaro era in cura da un anno a 'La Maddalena' clinica di eccellenza in e sottoposto a cure per un tumore.Il boss Messina Denaro un anno fa era stato operato alla clinica Maddalena e da allora stava facendo delle terapie in day hospital nella clinica privata, una delle più note di Palermo. Nel documento f ...