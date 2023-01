Messina Denaro e la guerra dei trent' anni - Cronaca - quotidiano net

Agenzia ANSA

"Segui il tumore". Nella cattura di Matteoc'è stata un'intuizione che sembra essere stata decisiva per prendere la pista giusta: circa sei mesi fa i Carabinieri del Ros hanno infatti avuto una segnalazione sullo stato di salute ...Catturato il boss fantasma, traghettatore dell'organizzazione criminale dalla strategia stragista a quella della 'Mafia ... Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca La clinica privata La Maddalena Spa è dove il boss latitante Matteo Messina Denaro è stato arrestato. Si tratta di un centro di riferimento per i malati oncologici in Sicilia ...CATANIA - Oggi la mafia ha perso. E adesso è l'ora della verità. L'arresto di Matteo Messina Denaro è una vittoria, attesa da troppi anni, delle siciliane ...