Messina Denaro e il tweet su Correa che fa infuriare Gigi Casiraghi

Il boss mafioso Matteoè stato arrestato dai carabinieri del Ros, dopo 30 anni di latitanza . L'inchiesta che ha portato alla cattura del capomafia di Castelvetrano (Tp) è stata coordinata dal procuratore di ...Se alla fineè stato trovato 'vuol dire che c'era uno Stato che continuava a lavorare. Adesso spero che qualcosa di più possa uscire, anche su chi evidentemente ha collaborato con una ... Arrestato Matteo Messina Denaro - Cronaca “Matteo Messina Denaro è stato catturato a Palermo, in pieno centro, e non possiamo quindi dimenticare il fatto che è stato latitante per 30 anni“. Lo ha detto a Sky TG24 il magistrato Nino Di Matteo, ...Iniziativa questo pomeriggio davanti la sede del Comando Provinciale di Agrigento per esprimere gratitudine ai carabinieri dopo l’arresto del superlatitante Matteo Messina Denaro. Giornalisti e cittad ...