Messina Denaro | cugino | “Vivevo con la paura di una pallottola”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Oggi per me inizia la vita vera perché in questi ultimi anni ho tirato a resistere convivendo con lache in qualunque momento potesse arrivare unaper la scelta che avevo fatto”. Giuseppe Cimarosa,di Matteo(la madre Rosa Filardo è cugina di primo grado dell’ex primula rossa mentre il padre Lorenzo Cimarosa collaborò con la giustizia negli ultimi anni di vita prima di morire nel 2017), non riesce ancora a credere alla notizia dell’arresto. Da anni lui e la sua madre hanno rinnegato il boss latitante, pur rimanendo a vivere nel suo feudo: Castelvetrano. “Quando stamattina ho sentito la notizia non ci ho creduto – racconta all’Adnkronos – poi con mia madre abbiamo capire che era vero e ci siamo messi a piangere di felicità. Oggi è una grande ...

Arrestato il boss Matteo Messina Denaro,la procura: 'Il suo stato di salute compatibile con il carcere' - Cronaca Dopo 30 anni Matteo Messina Denaro non è più un latitante. Il boss di cosa nostra è stato arrestato a Palermo dai carabinieri del Ros e del Gis. Si trovava in una clinica privata sotto falso nome per ...Giovanni Luppino, 59 anni, l'uomo arrestato oggi insieme con Matteo Messina Denaro per favoreggiamento era per gli investigatori un perfetto ...