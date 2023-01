Messina Denaro | come è stato arrestato? Il ?metodo Dalla Chiesa? | le intercettazioni e il database dei malati oncologici

Agenzia ANSA

... così Maurizio De Lucia, Procuratore capo di Palermo, nel corso della conferenza stampa dei carabinieri a seguito dell'arresto di Matteodopo 30 anni di latitanza. Arrestato il boss ...L'abbigliamento firmato, l' orologio da 35 mila euro al posto, i soldi in tasca. Al momento dell'arresto il boss Matteonon si nascondeva di certo dietro una vita umile. Il lusso era ostentato da ciò che indossava. Lo ha confermato anche il Procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido che ha coordinato le ... Arrestato il boss Matteo Messina Denaro,la procura: 'Il suo stato di salute compatibile con il carcere' - Cronaca Caterina Balivo, salta la puntata di Lingo-Parole in gioco: chiarimento e quando torna in onda Il quiz di La7 condotto dalla conduttrice campana ...Dopo 30 anni Matteo Messina Denaro non è più un latitante. Il boss di cosa nostra è stato arrestato a Palermo dai carabinieri del Ros e del Gis. Si trovava in una clinica privata sotto falso nome per ...