Messina Denaro | chi è il complice Giovanni Luppino | il commerciante incensurato che l' ha portato alla clinica

Agenzia ANSA

Matteo, boss mafioso catturato oggi a Palermo dopo 30 anni di latitanza aveva, come accade in genere per le figure affiliate ai diversi clan, diversi soprannomi. Tra i suoi c'era "Diabolik" , ...... Maurizio de Lucia, che avvalendosi dei carabinieri ha portato a termine l'indagine conclusasi con la cattura di Matteo. Il governo è pronto a metterci sopra il cappello , anche ... Arrestato il boss Matteo Messina Denaro, era in una clinica a Palermo - Cronaca L'uomo gestiva un centro a Campobello di Mazara, ed è stato arrestato questa mattina col boss Matteo Messina Denaro ...La cattura del superlatitante. 2' DI LETTURA Ci sono sentimenti popolari che accompagnano uno degli eventi del secolo. Nel bar collettivo punteggiato da diversi locali, tra viale Strasburgo, lo Zen e ...