Messina Denaro | chi è Giovanni Luppino | arrestato pure l' autista del boss

(Di lunedì 16 gennaio 2023), 59 anni, l'uomooggi insieme con Matteoper favoreggiamento era per gli investigatori un perfetto sconosciuto. Nessuna parentela con ilomonimo Franco, come reso noto dal Procuratore aggiunto Paolo Guido. Fino ad ogginon era mai stato coinvolto in operazioni antimafia. È un agricoltore e da qualche anno si è dedicato alla coltivazione delle olive Nocellara del Belìce. “L'uomo che lo accompagnava è, come si dice, un perfetto sconosciuto se non per l'omonimia con un altro soggetto noto invece alle cronache, si chiamae al momento è statocon l'accusa di favoreggiamento”, l'ulteriore chiarimento del procuratore ...

Agenzia ANSA

...La noce moscata ha davvero effetti allucinogeni di Daniele Polidoro Abbiamo letto tutto il libro del Principe Harry (così non dovete farlo voi) di Alessandra De Tommasi Chi è Matteo, ......La noce moscata ha davvero effetti allucinogeni di Daniele Polidoro Abbiamo letto tutto il libro del Principe Harry (così non dovete farlo voi) di Alessandra De Tommasi Chi è Matteo, ... Arrestato il boss Matteo Messina Denaro,la procura: 'Il suo stato di salute compatibile con il carcere' - Cronaca Giovanni Luppino, 59 anni, l’uomo arrestato oggi insieme con Matteo Messina Denaro per favoreggiamento era per gli investigatori un perfetto ...“Oggi per me inizia la vita vera perché in questi ultimi anni ho tirato a resistere convivendo con la paura che in qualunque momento potesse arrivare una pallottola per la scelta che avevo fatto”. Giu ...