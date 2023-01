Messina Denaro | Capitano Ultimo | “Oggi è giorno buono per tutti”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Arrestoda Palermo a Fiumeè unper! La mafia non passa”. Lo scrive, in un tweet, Sergio De Caprio, il’ che il 15 gennaio 1993, a capo dell’unità Crimor dei Ros dei Carabinieri arrestò il boss Totò Riina, commentando l’arresto di Matteo. L'articolo proviene da Italia Sera.

Agenzia ANSA

Oggi, 16 gennaio , il boss Matteoè stato arrestato dai carabinieri del Ros, del Gis e dei comandi territoriali della Regione Sicilia, coordinati dalla Procura di Palermo. Una cattura che pone fine a 30 anni di ...... screenshot di video delle forze dell'ordine o dei passanti con l'iPhone, che abbiamo trovato oggi in prima pagina dopo l'arresto del latitante Matteo. In una delle foto di Gina ... Arrestato il boss Matteo Messina Denaro, il procuratore De Lucia: 'Catturato l'ultimo stragista' - Cronaca Palermo, 16 gen. (askanews) - Scene di festa e di sollievo nelle strade di Palermo dopo l'arresto del super latitante Matteo Messina Denaro, nome ...Tra le decine di omicidi che sono costati l'ergastolo a Matteo Messina Denaro ce n'è uno che è rimasto inciso nella memoria collettiva per la sua ferocia. È quello del piccolo Giuseppe Di Matteo, figl ...