Messina Denaro | boss portato all' aeroporto Boccadifalco

I Carabinieri del Ros hanno arrestato Matteo. Il super latitante si trovava nella clinica privata Maddalena di Palermo, dove era in cura per un tumore. La cattura è avvenuta a 30 anni esatti da quella di Riina. All'uscita, in ...Il boss di Cosa Nostra, latitante da 30 anni, è ritenuto tra i mandanti degli attentati mafiosi avvenuti in Italia tra il 1992 e il 1993. È stato condannato per la strage di Capaci e per quella di via ... Arrestato il boss mafioso Matteo Messina Denaro - Applausi e abbracci tra i Carabinieri per l'arresto di Messina Denaro (video) - Applausi e abbracci tra i Carabinieri per l'arresto di Messina Denaro (video) Maurizio De Lucia: "La cattura un debito verso i martiri della Repubblica" "Come sempre in questi casi è un lavoro di squadra portato a termine dal Ros ...Finisce dopo quasi trent’anni la latitanza del boss mafioso Matteo Messina Denaro. “U siccu”, condannato per le stragi di Capaci, via D’Amelio e per gli attentati a Roma, Firenze e Milano, è stato cat ...