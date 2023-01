Messina Denaro | Bindi | ' successo storico | non abbassare la guardia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - “Finisce la trentennale latitanza dell'ultimo esponente di rilievo della mafia stragista, protagonista di crimini efferati e depositario di importanti segreti sulle strategie eversive dei corleonesi, regista del cambio di passo di cosa nostra, tornata a inabissarsi per esercitare il suo potere criminale in modo meno cruento ma non meno pervasivo e devastante". Così Rosy. "L'arresto di MatteoDerano è unnella lotta a Cosa Nostra, rafforzato dalla coincidenza con l'arresto trent'anni fa di Totò Riina. Ed è frutto di un incessante e raffinato lavoro investigativo della procura di Palermo, concluso oggi dagli uomini del Ros, coordinati dal Procuratore capo di Palermo, Maurizio de Lucia. Come Bernardo Provenzano anche il boss di Castelvetrano è stato catturato in ...