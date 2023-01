Messina Denaro arrestato | procuratore | “Era ben vestito e con orologio di lusso da 35mila euro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 gennaio 2023) “Ci è apparso in buona salute e di buon aspetto non ci pare che le sue condizioni siano incompatibili con il carcere. Era ben, di buon aspetto, indossava dei beni decisamente di, da questo possiamo desumere che le sue condizioni economiche in questo momento erano tutt’altro che difficili”. Lo ha precisato ilaggiunto della Dda di Palermo Paolo Guido nel corso della conferenza stampa parlando del momento in cui Matteoè stato fermato nella clinica Maddalena. In particolare, il boss indossava un, un Frank-Muller dal valore da 30-. Lo ha specificato il colonnello Lucio Arcidiacono a capo del primo reparto investigativo servizio centrale del Ros L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.