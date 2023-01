Messina Denaro arrestato | la diretta – Il super-latitante era stato operato un anno fa e si faceva chiamare Andrea Bonafede

Agenzia ANSA

È stato arrestato Matteo, boss della Mafia, di 60 anni, latitante da 30 anni e ricercato numero uno. L'uomo si trovava ...Matteoera in cura da un anno nella clinica Maddalena di Palermo per un tumore . Si faceva chiamare Andrea Bonafede , nato il 23 ottobre del 1963. Quando è stato arrestato dagli uomini del ... Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca Maurizio De Lucia: "La cattura un debito verso i martiri della Repubblica" "Come sempre in questi casi è un lavoro di squadra portato a termine dal Ros ...(Adnkronos) - I Carabinieri del Ros hanno arrestato Matteo Messina Denaro. Il boss, latitante da 30 anni, si trovava nella clinica privata Maddalena di Palermo, dove era in cura per un tumore. La ...