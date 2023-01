Messina Denaro arrestato | gli investigatori | “Una fetta di borghesia lo ha aiutato Le sue condizioni di salute sono compatibili col carcere”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Non è stata un consegna: quello di Matteoè un “arresto trasparente“. Trent’anni dopo il blitz che portò a braccare Totò Riina, gli uomini della procura di Palermo e del Ros dei carabinieri insistono spesso su questo punto: l’arresto dell’ultimo latitante di Castelvetrano è il frutto di un’attività d’indagine pura, accelerata nelle ultime settimane. Di più: negli ultimi giorni. “Fino a stamattina non sapevamo neanche che faccia avesse”, ha detto Maurizio De Lucia, arrivato in procura a Palermo negli anni delle stragi e da qualche mese diventato il capo dell’ufficio inquirente siciliano: è lui l’interlocutore principale di quella che è la conferenza stampa dell’anno. Al suo fianco, nella sala stampa del comando generale dei carabinieri di Palermo, c’è Paolo Guido, l’aggiunto che da anni, senza clamore ed evitando il più possibile ...