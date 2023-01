Messina Denaro arrestato dopo una fuga di 30 anni Andrà in carcere massima sicurezza LIVE

(Di lunedì 16 gennaio 2023) I carabinieri del Ros hanno posto fine a una latitanza che durava da 30. È stato, senza opporre resistenza, in una clinica privata del capoluogo siciliano, dove era stato operato in passato, sotto il falso nome di Andrea Bonafede, e dove doveva sottoporsi ad alcune terapie. Meloni: "Una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia"

Agenzia ANSA

Oggi il superlatitante è stato arrestato presso la clinica privata 'La Maddalena' di ...18.03 Pm:"Condizioni compatibili con carcere" "non godeva di complicità dentro la clinica". Così il procuratore di Palermo,De Lucia Sul secondo soggetto arrestato in flagranza:"E' incensurato. I boss in situazioni delicate usano ... Arrestato il boss Matteo Messina Denaro,la procura: 'Il suo stato di salute compatibile con il carcere' - Cronaca “Al momento della cattura Matteo Messina Denaro indossava un orologio molto particolare, con un valore di 30-35mila euro”. Lo hanno detto i Carabinieri in conferenza stampa a Palermo. “Messina Denaro ...Lo Voi, prima da sostituto negli anni ‘90 e poi da procuratore capo di Palermo si è occupato delle indagini sul boss mafioso. La sua cattura trent’anni dopo… Leggi ...