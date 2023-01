Messina Denaro arrestato dopo una fuga di 30 anni Andrà in carcere massima sicurezza LIVE

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il super latitante catturato dai carabinieri del Ros in una clinica privata di Palermo, dov'era stato operato in passato, sotto il falso nome di Andrea Bonafede, e dove doveva sottoporsi ad alcune terapie. È in buone condizioni di salute e non ha opposto resistenza agli agenti. Il procuratore del capoluogo siciliano: "Saldato debito con vittime di mafia, ma Cosa Nostra non è sconfitta". Meloni: "Una grande vittoria dello Stato". Vicina l'individuazione del covo del boss

Così il leader della Lega Matteo Salvini , parlando dell'arresto di Matteodurante un comizio a Roma a sostegno di Francesco Rocca, candidato del centrodestra per la regione Lazio. '...... leggermente in ritardo rispetto al solito per via di un'edizione del TG1 che ha trasmesso in diretta la conferenza stampa che si è svolta dopo gli arresti del boss Matteo, trovato in ... Arrestato il boss Matteo Messina Denaro, era in una clinica a Palermo - Cronaca Quando nel 1993 presero Riina, quell'operazione la potevano far passare come una vera lotta alla mafia. Lo potevano fare perché molte cose erano ancora ignote all'opinione pubblica, della trattativa n ...PALERMO “Palermo è nostra e non di cosa nostra” è solo uno dei cori dei tanti palermitani che si sono radunati davanti alla caserma Carlo Alberto Dalla Chiesa sede della Legione Carabinieri “Sicilia” ...