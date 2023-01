Messina Denaro arrestato dopo 30 anni di latitanza Meloni | Vittoria dello stato

(Di lunedì 16 gennaio 2023)30diil boss della mafia Matteo. Il capomafia di Castelvetrano, in provincia di Trapani, ècatturato stamattina dai carabinieri del Ros, del Gis e dei comandi della regione Sicilia.catturato nella clinica Maddalena di Palermo. Dai verticistanno arrivando parole di soddisfazione. La presidente del Consiglio Giorgiaha commentato: "Una grandeche dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia. All'indomani dell'versario dell'arresto di Totò ...

Agenzia ANSA

Ha quattro condanne per 416bis, condannato per sette stragi e una ventina di ...- A Coffee Break nelle poche parole del generale del Ros l'annuncio ufficiale dell'arresto del super ... Arrestato Matteo Messina Denaro - DIRETTA - Cronaca “Dopo trent’anni di latitanza è finito in manette il superboss Matteo Messina Denaro. E’ con profonda emozione che ringrazio le donne e gli uomini dello Stato che non hanno mai mollato, confermando la ...A coordinare l'inchiesta che ha portato alla cattura del capomafia di Castelvetrano (Tp) è stato il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e il procuratore aggiunto Paolo Guido.