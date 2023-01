Messina Denaro ' aiuta' il governo L' arresto del boss mafioso è un ottimo regalo di compleanno per la premier

Agenzia ANSA

Andrea Bonafede , nato a Campobello di Mazara il 23 ottobre del 1963, segni particolari nessuno. Questa l' identità falsa utilizzata da Matteo, il boss di Castelvetrano, ricercato numero uno in Italia. Così si presentava alla clinica dove era in cura a Palermo, ma probabilmente non solo lì, esibendo la carta d'identità finta. ...A trent'anni dalla cattura di Totò Riina, un altro arresto eccellente , probabilmente il più atteso: parliamo di Matteo, bloccato oggi a Palermo dai carabinieri del Ros dopo trent'anni di fuga. Un colpo durissimo per Cosa Nostra , che perde il suo faro. Vietato, però, abbassare la guardia nei confronti ... Arrestato il boss Matteo Messina Denaro, De Lucia: 'Parte della borgesia lo ha aiutato' - Cronaca Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Come ha ricordato opportunamente il procuratore di Palermo, senza lo strumento delle intercettazioni Messina Denaro non sarebbe stato catturato. Per questo è giusto limita ...Sarebbero vicinissimi a individuare il covo di Messina Denaro gli investigatori che oggi l’hanno arrestato. La zona di Campobello di Mazara e Castelvetrano è battuta da questa mattina palmo a palmo da ...