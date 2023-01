(Di lunedì 16 gennaio 2023) Dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo , inSaudita sognano anche Leo: per far crescere le sponsorizzazioni e aumentare l'attenzione verso il campionato saudita. L'obiettivo principale è l'...

Corriere dello Sport

... quindi non solo le attività curricolari ma anche quelle extra, che completano l'generale. ... oltre che delle cose positive, nonché dei progetti di miglioramentoa punto. Con tutti questi ...La presenza di Cristiano Ronaldo e Lionelsarebbe un ottimo viatico per ottenere i ... Messi e l’offerta immorale dall’Arabia: altro che Ronaldo! La cifra lascia tutti a bocca aperta Il PSG giocherà domani al Parco dei Principi contro l'Angers e potrà riabbracciare anche Lionel Messi dopo la conquista del Mondiale. Secondo quanto ...Il colombiano ha organizzato una lotteria di beneficenza con in palio la divisa del capitano dell'Argentina, che però non è mai arrivata a nessuno ...