Mes | Tajani | ' se si chiede flessibilità su Pnrr bisogna essere altrettanto disponibili'

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Noivamo di accedervi, ma con regole meno severe. Con modifiche, che non implichino ad esempio l'intervento della Trojka per chi volesse rirlo. Ci stiamo lavorando, Meloni ha incontrato il direttore del Mes". Lo spiega Antonio, ministro degli Esteri e coordinatore di Forza Italia, intervistato dal 'Corriere della Sera'. Della ratifica "ne stiamo discutendo. Una cosa è certa: se siall'Europa anche sul, come stiamo facendo,anchenoi alla stessa. È un dialogo che sta andando avanti. Sono ottimista".

