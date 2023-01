Meloni | la luna di miele con gli italiani non è finita Piepoli spiega perché

Leggi su formiche

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ladidel governo con glisi è infranta con la questione del caro benzina? “Ma no, ladic’è ancora. Stiamo parlando di oscillazioni al vertice: Giorgiamantiene il suo gradimento verso l’elettorato”. Ne è certo Nicola, sondaggista e saggista che, a Formiche.net, traccia una panoramica delle sfide per l’esecutivo e per buona parte degli attori della politica italiana., nonostante lo sciopero dei benzinai sembrerebbe essere congelato (se non addirittura eliminato), per il governo la questione del caro-carburante rappresenta probabilmente il primo vero scoglio. Non è così? Senz’altro qualche punto di gradimentolo ha perso agli occhi dell’elettorato a causa di questa vicenda. ...