(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il presidente di Figesc-Confcommercio Bearzi: "Venerdì ci avevano detto che siamo innocenti. Ma il decreto appena pubblicato ci tratta alla stregua di furbetti e speculatori". Domani un nuovo tavolo di confronto. Sotto accusa anche le diverse anime della maggioranza: "La premier riprenda in mano il negoziato"

Ebbene, la vittoria del partito di Giorgiaè trainata più dagli uomini che dalle donne, che invece hanno preferito (seppure con differenze limitate rispetto al dato complessivo) il PD, la Lega,...La presidentesbaglia a pensare di essere "più furba" degli altri nascondendosi dietro ... Ci sono quelle colpevolmente ignorate e popoli altrettanto colpevolmente: Siria, Yemen, ... "Meloni ci ha traditi". I benzinai non ci stanno e confermano lo sciopero La presidente dei senatori Fi: "Non era possibile tagliare le accise, ma il governo è pronto ad agire" Presidente Licia Ronzulli, il governo compie i suoi primi 100 giorni. Dal suo osservatorio qual è ...Fibrillazioni e prospettive dei partiti che compongono il governo Meloni. Il caso delle regionali in Lombardia e Lazio. La nota di Paola Sacchi Giorgia Meloni stringe i bulloni della maggioranza dopo ...