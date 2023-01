'Meloni ci ha traditi'. I benzinai non ci stanno e confermano lo sciopero (di L. Bianco)

(Di lunedì 16 gennaio 2023) E invece ora scopriamo che il decreto pubblicato in Gazzetta non ha cambiato di una virgola l'accanimento mediatico che ci tratta alla stregua di furbetti e speculatori.

L'HuffPost

"Siamo statidal governo. Venerdì, giorno del nostro ultimo faccia a faccia l'esecutivo, loro stessi avevano certificato che con i prezzi alti i gestori dei distributori non c'entrano niente. E invece ora ...Ebbene, la vittoria del partito di Giorgiaè trainata più dagli uomini che dalle donne, che invece hanno preferito (seppure con differenze limitate rispetto al dato complessivo) il PD, la Lega,... "Meloni ci ha traditi". I benzinai non ci stanno e confermano lo sciopero “Siamo stati traditi dal governo. Venerdì ... “Non possono continuare ad avere sette anime l’una contro l’altra armata. A Giorgia Meloni facciamo appello affinché riassuma alla responsabilità ...La presidente dei senatori Fi: "Non era possibile tagliare le accise, ma il governo è pronto ad agire" Presidente Licia Ronzulli, il governo compie i suoi primi 100 giorni. Dal suo osservatorio qual è ...