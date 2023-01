Meloni | arresto Messina Denaro grande vittoria dello Stato

Governo

10.06Denaro,:vittoria di Stato "Una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia". Così la presidente del Consigliocommenta la notizia dell'...Daa Salvini, da Crosetto a Calenda e Renzi, il mondo della politica ha espresso la propria soddisfazione per l'del boss, latitante da 30 anni. Ecco le principali reazioni Arresto di Matteo Messina Denaro, la dichiarazione del Presidente Meloni “Dopo trent’anni di latitanza è finito in manette il superboss Matteo Messina Denaro. E’ con profonda emozione che ringrazio le donne e gli uomini dello Stato che non hanno mai mollato, confermando la ...Lo dice il comandante del Ros dei carabinieri Pasquale Angelosanto dopo l’arresto del boss compiuto dagli uomini del raggruppamento speciale assieme a quelli del Gis e dei comandi territoriali.