(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il 27enne torinese , n.47 ATP, ha battuto al primo turno 76(4) 63 67(6) 61 , in poco più di tre ore e un quarto di gioco, il portoghese Nuno Borges , n.111 del ranking, per la gioia dei tanti tifosi ...

... n.11 del ranking e 10 del seeding, che però a, nonostante la superficie a lui favorevole, nella quattro partecipazioni precedenti non è mai andato oltre il secondo turno. "Sonny" è avanti ...... comunque, ci sono stati giorni che faceva davvero caldo, anche più rispetto a. Però mi ... Il mio obiettivo è quello di non perdere più finali ()! Sento che non c'è molta pressione su ... Melbourne: sorride anche Sonego, per Musetti esordio con Harris Il 27enne torinese , n.47 ATP, ha battuto al primo turno 76(4) 63 67(6) 61 , in poco più di tre ore e un quarto di gioco, il portoghese Nuno ...Sospiro di sollievo per Lorenzo Musetti. Il 20enne azzurro, numero 19 al mondo, si è sottoposto a una risonanza magnetica alla spalla destra a Melbourne dopo il dolore avvertito nella finale di United ...