Meglio il sistema scolastico finlandese o quello italiano? Luci e ombre su i due metodi d’insegnamento

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Avete presente la vicenda della mammafinita su tutti i giornali per via del suo inesorabile ‘j’accuse’ contro la scuola italiana? Bene, al netto di ogni polemica, abbiamo pensato che questa vicenda potesse essere una buona occasione per fare una comparazione fra i due sistemi educativi e non solo. Così, siamo andati a fare qualche domanda a un esperto, il professor Paolo Landri, docente all’Università di Napoli “Federico II”, primo ricercatore del Cnr Irpps e co-editor della Rivista European Educational Research Journal. Paolo Landri, docente all’Università di Napoli “Federico II”Professor Landri cosa ha di diverso ilrispetto al nostro? “Ilpresenta un notevole orientamento verso l’equità sociale. ...