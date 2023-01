Meghy Bonaiuti | la sorella del killer | «Si sentivano ancora tutti i giorni | ma mio fratello era irriconoscibile»

(Di lunedì 16 gennaio 2023) «Sono devastata da quello che ha fatto mioCostantino. Nessuno di noi avrebbe mai potuto immaginare un tale epilogo». Parla e non trattiene le lacrime, una delle...

ilmattino.it

'Sono devastata da quello che ha fatto mio fratello Costantino. Nessuno di noi avrebbe mai potuto immaginare un tale epilogo'. Parla e non trattiene le lacrime , una delle sorelle di , il 61enne che ...Il presidio In un'intervista rilasciata al quotidiano romano, sorella dell'assassino, racconta che i due sono stati insieme almeno due anni. Mentre Costantino "ha nascosto a tutti di ... Meghy Bonaiuti, la sorella del killer: «Si sentivano ancora tutti i giorni, ma mio fratello era irriconoscibil Omicidio Martina Scialdone Roma: a partire dalla malattia di Bonaiuti, sono tanti i punti oscuri della vicenda.«Sono devastata da quello che ha fatto mio fratello Costantino. Nessuno di noi avrebbe mai potuto immaginare un tale epilogo». Parla e non trattiene le lacrime Meghy Bonaiuti, una ...