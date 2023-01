Mediaset si prepara a Sanremo | la controprogrammazione

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Dopo i rumors la rete ha fatto sapere come ribatterà al Festival diCon l’arrivo del Festival disialla contropogrammazione per cercare di tenere un buon riscontro di pubblico. Su Canale 5 sono già in onda “Striscia la notizia” e “Avanti un altro”, ed è partitoscorso “C’è posta per te”. Italia 1 ha già visto riprendere “Le Iene” in netto anticipo rispetto alle abituali date di programmazione post natalizia. E su Retequattro sono già in onda tutte le prime serate d’informazione che assicureranno notizie e approfondimenti anche in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio in Lazio e Lombardia. E nei prossimi giorni esordiranno diversi nuovi programmi. A cominciare dalle fiction di Canale 5 che hanno inaugurato un nuovo modello editoriale apprezzato anche dal pubblico giovane. ...