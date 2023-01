McKennie ‘rovina’ la Juventus | lo ha fatto di nuovo

(Di lunedì 16 gennaio 2023)è diventato sempre più al centro della, ma ora potrebbe andare via: il centrocampista bianconero pronto alla cessione Prima con Pirlo, poi con Allegri: il centrocampista statunitense, Weston… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

6,5 Parte contratto ma cresce durante il match. Molto sereno anche quando viene pressato. ... ALL SOTTIL 6 Per 85' un'ottima partita poi il gol di Danilotutto quanto. Resta la grande ...... in fondo, noni piani di nessuna delle due nazionali. Col morale alle stelle dopo aver ... Qualche grattacapo con i tanti diffidati, tra i quali gli "italiani"e Serginho Dest, che ...