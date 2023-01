Maxi stangata sulla casa | la UE le vuole tutte ad impatto zero e i lavori costano una fortuna

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Nessun bonusdi questo ordinamento può salvarci dalle tappe forzate richieste dall’UE per le case. La volontà dell’Unione di renderele case apotrebbe distruggere l’economia familiare di moltissimi di noi. nuovi edifici a emissioniin Europailovetrading.itLa missione che si è prefissata l’Unione Europea è ambiziosa e condivisibile, ma fa sollevare qualche sospetto sulle possibili ripercussioni future. L’idea dei vertici di Bruxelles è di rendere tutti gli edifici dei paesi dell’Unione completamente aemissioni entro la fine del 2050. Intanto, invece, tutti i nuovi edifici in costruzione in Europa dovranno essere ad emissioninel giro di soli 7 anni, entro il 2030. Per quanto il fine sia nobile, fare le cose con tempi così stretti ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il peso del fisco è da record Dieselin arrivo: pesa l'embargo alla Russia sui prodotti raffinati Gas, la tregua dei prezzi alla prova della corsa agli stoccaggi e alle navi di Gnl ...- Una cucina da incubo con sporcizia, cibi mal conservati e nessuna etichett a. Ma anche gravi violazioni in materia di sicurezza. Quanto basta per ricevere una: 20mila euro di multa e licenza sospesa fino a quando le irregolarità non verranno sanate. A finire nel mirino delle autorità è stato il ristorante - bar King & Queen di via Sant'Angelo, ... Colf e badanti, crescono i salari. Maxi stangata per le famiglie ... TREVISO - Una cucina da incubo con sporcizia, cibi mal conservati e nessuna etichetta. Ma anche gravi violazioni in materia di sicurezza. Quanto basta per ricevere una stangata: 20mila euro di multa..Lunedì si tenterà l’ultimo tavolo per scongiurare l’aumento automatico dei tariffari. I sindacati: "Adeguamenti giusti". Le associazioni dei datori di lavoro: "Mediazione necessaria" ...