Maxi offerta del Leeds per Ounahi | ma il giocatore vuole il Napoli

InterLive.it

... i nuovi proprietari si sono aggiudicati la villa e la sua- tenuta (160 ettari) all'asta con ... Villa Petriolo adotta un approccio a km 0 per ogni parte della suabiologica, inclusa l'...ASSALTO A MUDRYK - Il Chelsea vuole soffiare all'Arsenal Mykhaylo Mudryk in unaoperazione da ... che ha detto no anche all'ultimada 95 milioni . Qualora il Chelsea riuscisse a chiudere l'... Maxi offerta per Barella: l’Inter accetta e chiude due colpi Il Napoli, però, ha già il gradimento del centrocampista, con un contratto pronto per 5 anni a 1,8 milioni per Ounahi.Grave incidente nella notte in Veneto, nel padovano: tre persone sono morte nella notte in un incidente stradale avvento lungo la statale Romea tra Legnaro e Piove di Sacco, nel ...