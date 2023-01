Matteo Messina Denaro? Sono io

Leggi su moltouomo

(Di lunedì 16 gennaio 2023) “Signore, il suo nome, prego?” “”. Sui documenti, però, era Andrea Bonafede. E così, in pochi minuti, si è conclusa la parabola, durata trent’anni, della primula rossa castelvetranese, il capomafia che, in tanti, hanno cercato di arrestare e che oggi, senza quasi fiatare, ha consegnato i polsi alle manette.era latitante dal 1993 Sarà che ci vuole un fisico bestiale per scappare per trent’anni, e lui non ce l’ha più da un pezzo. Sarà che ci vogliono un sacco di soldi e, anche se quelli non gli mancano certo, comunque anche per un determinato tipo di mondo,tempi duri. Sarà che nessuno è insostituibile e, in trent’anni, un degno erede sarà pur stato partorito e costruito, magari con qualche laurea a coronarne ...