Matteo Messina Denaro | nella clinica c’era anche Totò Schillaci | “Ho visto l’arresto | un far west”

Agenzia ANSA

Due mesi fa, nel mese di novembre, le rivelazioni shock del pentito Salvatore Baiardo a Massimo Giletti per Non e' l'Arena su La7 avevano in qualche modo "previsto" la cattura diDenaro. L'uomo che all'inizio degli anni '90 aveva gestito la latitanza dei fratelli Graviano aveva affermato tra l'altro nel corso dell'intervista: "L'unica speranza dei Graviano è che ...Sono ancora 4 i latitanti più pericolosi d'Italia, ricercati dal 'Programma speciale di ricerca' del Gruppo integrato interforze. Nella lista dal 16 gennaio non c'è piùDenaro, arrestato a Palermo dopo una latitanza di 30 anni Arrestato il boss Matteo Messina Denaro, era in una clinica a Palermo - Cronaca L'uomo gestiva un centro a Campobello di Mazara, ed è stato arrestato questa mattina col boss Matteo Messina Denaro ...Uno dei trasferimenti che fatto più rumore e continua a far parlare è sicuramente quello di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr. Il club saudita, per convincere il portoghese, svincolatosi precedentemente ...