Matteo Messina Denaro | le intercettazioni dei fedelissimi | ' Si trova nelle zone nostre'

RaiNews

I Carabinieri del Ros hanno arrestatoDenaro. Il super latitante si trovava nella clinica privata Maddalena di Palermo, dove era in cura per un tumore. La cattura è avvenuta a 30 anni esatti da quella di Riina. All'uscita, ...È ritenuto colpevole anche di decine di omicidi, tra cui quello del piccolo Giuseppe Dinel 1996 Arrestato il boss mafioso Matteo Messina Denaro - Applausi e abbracci tra i Carabinieri per l'arresto di Messina Denaro (video) - Applausi e abbracci tra i Carabinieri per l'arresto di Messina Denaro (video) Finita la latitanza del super latitante di Cosa Nostra. Matteo Messina Denaro era ricercato da trent'anni e si nascondeva nella "sua" Sicilia. Gli uomini del Ros hanno fermato il boss di Cosa Nostra i ...Finalmente possiamo mettere la parola «fine» alla saga di Cosa Nostra. Anche l’ultima primula rossa della mafia siciliana, Matteo Messina Denaro, è stata assicurata alla giustizia dal Ros dei carabini ...